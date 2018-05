L’évêque de Bordeaux présente ses vœux à l’occasion « du mois béni du Ramadan »

Et c’est reparti avec le “carême” des musulmans, le fameux ramadan durant lequel les musulmans, s’ils ne mangent pas de la journée, se goinfrent littéralement la nuit, au point de faire du “ramdam”, ce qui a donné ramadan. Infos Bordeaux écrit :

Par l’intermédiaire du « délégué épiscopal aux relations et dialogue avec les Musulmans », l’évêque de Bordeaux vient d’envoyer un communiqué de presse pour souhaiter un bon ramadan.

Comme le précise le texte signé par Daniel Ambry « Le groupe d’amitié islamo-chrétienne de Bordeaux et le service diocésain du diocèse de Bordeaux, en son nom personnel et au nom de l’évêque de Bordeaux et de Bazas le père Jean Pierre RICARD, vous présentent leurs plus sincères vœux à l’occasion de l’entrée dans ce mois béni du Ramadan ».

Ce dernier poursuit « Que Dieu accepte vos jeûnes, vos dons et vos prières et qu’Il oriente notre humanité vers plus de fraternité et de solidarité. Dans les moments compliquées et parfois difficiles que nous vivons ici ou là, Qu’Il nous apporte la paix, la réconciliation et le bonheur de vivre simplement ensemble en toute fraternité ». Le texte a été publié sur la page Facebook du diocèse de Bordeaux.

L’évêque de Bordeaux, Mgr Ricard, a toujours entretenu une relation très proche avec cette religion. En avril 2015, il se rendait même dans la mosquée de Pessac, tenue par l’imam Mohamed Barry. Ce dernier est connu pour tenir des propos très radicaux, notamment sur les femmes : « La femme doit obéir à l’homme, éventuellement se prosterner devant lui, ne pas se plaindre, être pudique en portant le voile, patiente. Si elle sort du domicile conjugal, cela doit être avec le consentement de son mari et en baissant son regard ».