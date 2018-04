L’évêque de Metz s’oppose à la transformation des cours de religion en enseignement interreligieux

La presse locale souligne que Mgr Lagleize, évêque de Metz, a pris position avec beaucoup de fermeté sur le projet de remplacer l’enseignement religieux au collège et lycée en Alsace-Moselle par de l’éducation au dialogue interreligieux et interculturel (EDII).

Imaginé par les catholiques et protestants d’Alsace, il a été remis le 21 décembre à Emmanuel Macron. Et ce, malgré l’opposition de l’évêque mosellan. Alors qu’en Alsace, douze établissements se disent prêts à expérimenter ce dispositif dès la rentrée prochaine si le rectorat leur en donne le feu vert.

En Alsace-Moselle, l’Éducation nationale a l’obligation d’organiser l’enseignement religieux pour les cultes statutaires (catholique, protestant et juif) dans le public. Les parents pouvant dispenser leurs enfants, celui-ci n’est plus fréquenté que par un peu plus de 50 % des élèves à l’élémentaire, 20 % au collège et moins de 10 % au lycée. L’EDII permettrait d’élargir la palette des cultes, histoire d’être plus en phase avec la société actuelle. Mais pour Mgr Lagleize, « le vrai dialogue ne peut se construire que si chacun est bien formé dans sa propre tradition. Je ne serai pas opposé à l’intégration d’autres religions dans ce statut, mais je ne peux en aucun cas accepter que les enseignements actuels soient sortis du cadre confessionnel qui les caractérise. » Pour Mgr Lagleize, « offrir une connaissance des différentes traditions religieuses relève de la mission de l’Education nationale », mais elle doit avoir lieu en plus de l’enseignement religieux.