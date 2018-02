L’Homme Nouveau revient sur le scandale du MRJC

“[…] Est-ce par son manque de convivialité que l’Église de France n’a pu récolter que très peu de réponses à la consultation demandée par le Saint-Siège ? Le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des Jeunes (CPEJ) et le Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et pour les Vocations (SNEJV), les deux officines expertes ès jeunes pour l’Église de France, ont ef- fectivement dû confesser que malgré tracts, sites internet et pages Facebook dédiées, le synode n’intéresse pas beaucoup les jeunes, pas plus d’ailleurs que les « chargés de pastorale » qui ont été peu nombreux à répondre, ceux qui l’ont fait étant, pour la plupart, déjà des catholiques convaincus… Alors que l’Église voulait justement aller chercher ceux qui sont le plus éloignés d’elle. Finalement, l’affaire qui a éclaté fin janvier autour du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) aura aidé le synode à faire un peu plus parler de lui. Le 19 janvier dernier en effet, le MRJC a publié un communiqué pour se désolidariser de«la Marche pour la Vie» qui devait se tenir deux jours plus tard à Paris, qu’elle accu- sait de tenir des propos haineux et de remettre en cause le « droit fondamental » à l’avortement. Que le Planning familial tienne de tels propos n’étonne plus personne, mais l’affaire prend une tout autre tournure quand l’avortement est ainsi présenté par une association dont l’aumônier national est nommé par la CEF et qui a reçu, pour l’année 2016, 574 553 € de subventions de la part des diocèses. La CEF a donc profité d’une réunion avec les dirigeants du MRJC, prévue depuis longtemps pour le 29 janvier suivant, pour clarifier les choses. Le MRJC s’est dit désolé de la maladresse avec la- quelle il s’était exprimé, tout en disant combien il était nécessaire de « rouvrir » le débat sur l’avortement tandis que plusieurs évêques ont fait des déclarations publiques pour leur rappeler que le respect de la vie est un point non négociable de la foi catholique. Aurait-il suffi d’annoncer la suppression des subventions diocésaines au MRJC pour faire cesser la polémique ?

Un choix douteux

C’était sans compter l’annonce des noms des trois personnes choisies pour représenter la jeunesse catholique de France lors du rassemblement préparatoire au synode de mars prochain à Rome. Parmi eux, Adrien Louandre, 24 ans… et membre du MRJC. Le mouvement des Guides et Scouts d’Europe a donc publié un communiqué pour s’étonner non seulement de ce choix vu les prises de position récentes du MJRC mais aussi du fait qu’aucun représentant du scoutisme n’ait été choisi pour aller à Rome, alors même que les résultats de la consultation auprès des jeunes montraient combien le scoutisme était important pour leur vie de foi et le discernement de leur vocation. Alors Mgr Percerou, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes et évêque de Moulins, a fait savoir aux Guides et Scouts d’Europe qu’ils seraient représentés par l’intermédiaire de leurs fédérations internationales. Fin de l’histoire. C’est peut-être vite dit. Il se pourrait bien qu’un autre chapitre s’ouvre car la fin de non-recevoir adressée aux Scouts d’Europe, le maintien par les diocèses des subventions au MRJC et le flou qui entoure les échanges entre la CEF et le MRJC fin janvier continuent de faire couler de l’encre… Jusqu’à ce que le CPEJ et le SNEJV prennent acte que, dans l’Église au moins, le respect de la vie n’est pas une option ?”