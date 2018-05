L’humour de Mgr Wintzer

400 catholiques du diocèse de Poitiers se sont réunis le temps d’un synode diocésain, durant 2 jours de réflexion autour de « l’évangélisation des nouvelles générations ». Pour montrer qu’elle vivait avec son temps, l’Eglise du diocèse a relayé l’événement sur les réseaux sociaux : page Facebook du diocèse, tweets sur le compte @Synode-Poitiers… L’archevêque de Poitiers lui-même attesté et retweeté. La communication était rodée. A un tweet près :

Immédiatement, les réactions ont fusé. Tant et si bien que l’archevêque a vite supprimé son tweet et même son compte twitter ! « J’ai commis un mauvais humour », a-t-il déclaré. « Mais je me l’adresse à moi-même comme appel à continuer à mieux encourager de vraies responsabilités pour chacun et pour les femmes dans l’Église catholique. Comme le pape y appelle. »