L’immigration pourrait permettre de construire une civilisation plus intéressante ?

Interrogé dans La Croix sur l’accueil des immigrés, Mgr Michel Aupetit répond :

Êtes-vous favorable à un accueil inconditionnel des migrants ?

Lorsque quelqu’un se présente à vous, avec la faim et la soif, il est impossible de lui fermer sa porte. On ne peut pas ne pas se laisser toucher par la présence de ces personnes. Ensuite, il faut réfléchir à la question plus large et plus politique du bien commun. Elle se distingue de l’intérêt général, qui est le devoir de l’État de faire en sorte que la vie en société soit acceptable. Le bien commun consiste à ce que chacun soit pris en considération, mais au service de tous. Il nous faut nous demander comment préserver le bien commun tout en accueillant de manière inconditionnelle tous ceux qui frappent à notre porte. L’Église, sur ce sujet comme sur bien d’autres, est sur la ligne de crête qui consiste à concilier amour et vérité.

Que dites-vous aux catholiques qui expriment des réserves quant à cet accueil inconditionnel ?

Je comprends ces réserves, elles traduisent une peur, liée au climat d’insécurité générale dans lequel nous nous trouvons. L’armée est à nos portes, les policiers stationnent devant certaines églises. À cette insécurité effective s’en ajoute une autre, plus culturelle : notre mode de vie, notre façon de penser, les fondations de notre civilisation vont être remis en cause par d’autres cultures. Or, l’Histoire nous montre que ces phénomènes se sont déjà produits et que si nous sommes fidèles à l’Évangile, nous n’avons rien à craindre. De plus, sommes-nous si heureux de la société individualiste que nous avons construite ? Ces bouleversements vont peut-être nous permettre de construire une civilisation bien plus intéressante, la civilisation de l’amour qu’avait prônée Jean-Paul II.

Doux rêve. L’immigration nous prépare une société multiethnique, communautariste, multiconflictuelle, qui existe déjà.