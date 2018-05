Lyon : Procession de la Fête Dieu avec Mgr Patrick Le Gal

Débutée il y a plusieurs années, cette procession, organisée par la Primatiale, Saint-Georges et Saint-Nizier, attire de plus en plus de monde du centre-ville et des alentours. Elle est ouverte à toute paroisse, pour la rendre plus rayonnante encore. La Fête-Dieu, qui a pour but de célébrer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, permet aussi de témoigner publiquement auprès des lyonnais de toute origine et de toute confession. Venez et invitez vos amis qui n’ont jamais participé à une telle procession ! Ce sera un bon moyen d’être missionnaire.

Le diocèse a besoin de vous pour le bon déroulement de la procession :

Sécurité, circulation, porteurs de sono (hommes et jeunes gens à partir de 17 ans) : nous avons besoin de 50 volontaires.

Distribution de tracts et affiches (paroisses et magasins).

Collecte de pétales (roses ou autres fleurs) pour la procession.

Enfants de chœur (garçons à partir de 7 ans) : apporter son aube, ou soutanelle et surplis.

Enfants (habillés en blanc) pour lancer des pétales de fleurs devant le Saint-Sacrement, et mamans pour les encadrer.

Renseignements et inscriptions : fetedieu@lyon.catholique.fr