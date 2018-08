Mariage des prêtres : le retweet de Mgr Nourrichard

Certains voudraient utiliser le scandale des abus sexuels pour demander le mariage des prêtres, selon un syllogisme éculé : si des prêtres violent des enfants c’est parce qu’ils sont frustrés de ne pas avoir de relations sexuelles… Sans parler du fait que 95% des cas de pédophilie ont lieu dans la famille et que les victimes de ces prêtres pervers sont très majoritairement de jeunes adolescents ( et non des jeunes filles), ce militantisme masque la volonté d’empêcher de faire la lumière sur la nature de ce scandale, à savoir l’homosexualisme.

A un message du pape sur Twitter demandant à Notre-Dame d’intercéder pour les victimes, un internaute répond :

Pape François vous êtes trop intelligent pour croire aux miracles..

La mort est pardonnable pas le viol

Je vous aime beaucoup est j’espère que vous réformerez l’Eglise, la société n’a pas besoin de votre magie mais à un grand besoin de votre sagesse.

Prêtre marié=homme intègre — Romain820 (@Romain820) 26 août 2018

Vous allez me dire : cet internat est un illustre inconnu, quel besoin de relayer ses inepties ? En effet… sauf que je constate qu’au moins un évêque a relayé cette ineptie, sans commentaire, il s’agit de Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Evreux. Une erreur ? Est-il, lui aussi, pour le mariage des prêtres ?