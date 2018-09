Message de Mgr Aumonier au Peuple de Dieu des Yvelines

Suite à la lettre que le Pape a rédigée à destination du Peuple de Dieu, Mgr Aumonier avec son conseil épiscopal élargi, adresse un message au Peuple de Dieu dans les Yvelines.

Versailles, le 5 septembre 2018

Message au Peuple de Dieu vivant dans les Yvelines

A la veille de son voyage en Irlande et suite à la révélation d’un scandale de grande ampleur d’abus sexuels sur mineurs aux Etats-Unis, le Saint Père a tenu à écrire au Peuple de Dieu. La forme exceptionnelle de cette prise de parole en renforce la gravité.

Avec les membres du conseil épiscopal, je tiens à redire à chacun des baptisés des Yvelines, laïcs, diacres, prêtres, religieux et consacrés, mon engagement permanent contre toute forme « d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience », dans une communion indéfectible au successeur de Pierre, garant de notre unité.

Au-delà de la honte et de la profonde tristesse que nous ressentons tous de manière légitime, la crise que nous traversons exige que chacun de nous, en conscience et sous le regard de Dieu, ose s’interroger sur sa manière de vivre son baptême et renouvelle alors en conséquence son engagement à servir la sanctification de l’Eglise.

Dans cette lettre, le pape François appelle à effectuer une profonde transformation de nos modes de collaboration. Tous ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Evêque, prêtres, diacres, laïcs, religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et vigilance, sans oublier la correction fraternelle. Soutenons-nous les uns les autres dans notre mission commune.

Notre conversion, si elle est authentique, est à la fois spirituelle et incarnée : dans la continuité de nos engagements précédents consultables sur le site du diocèse www.catholique78.fr, nous poursuivrons sans relâche nos efforts. Afin de nous y engager en profondeur, je demande à tous les catholiques des Yvelines de vivre une journée de prière et de jeûne le samedi 15 septembre 2018, en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Si ce n’est déjà fait, chaque paroisse aura à cœur d’accompagner la lecture de la lettre du Pape François au Peuple de Dieu d’un temps de prière et de réflexion pour que notre démarche soit sincère et réelle.

Ensemble, prions pour les victimes et entrons dans une vraie démarche de conversion et de pénitence pour les péchés commis. Prions comme et avec Marie debout au pied de la croix,

Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles

Père Patrick Bonafé, vicaire général

Père Jean-Marc Bot, Père Xavier Chavane, Père Benoît Chevalier, Catherine Chevalier, Père Matthieu Dupont, Philippe Duquenoy, Hervé Giaume, Geneviève Guilhem-Ducleon, Père Etienne Guillet, Clémence Le Grelle, Père Etienne Maroteaux, Père Mathieu de Raimond, Anne Sudan, Béatrice Trépanier, Père Bruno Valentin, Emmanuel Vandroux, membres du conseil épiscopal.