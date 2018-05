Message de Mgr Boulanger aux musulmans

A tous les frères et sœurs de confession musulmane présents sur notre département du Calvados.

Chers frères et sœurs,

L’Eglise catholique du diocèse de Bayeux et Lisieux vous présente ses bons vœux à l’occasion de ce mois béni de Ramadan.

Puissions-nous continuer à promouvoir la rencontre et le partage entre chrétiens et musulmans et à renforcer par nos échanges et actions communes, un engagement citoyen au service de tous.

Ne nous décourageons pas et ayons le souci de participer à un dialogue constructif pour que, là où nous vivons, nous bâtissions un monde plus juste et plus fraternel, dans le respect mutuel de nos convictions.

Puisse ce temps privilégié de plus grande ouverture à Dieu et aux autres contribuer à apporter un peu plus de paix, de bienveillance et de compréhension dans le monde.

Que la paix de Dieu soit sur vous et qu’il vous comble de sa grâce et de ses bénédictions. Ramadan moubarak !

+ Mgr Jean-Claude Boulanger

Evêque du diocèse de Bayeux et Lisieux