Message de Monseigneur Aveline aux musulmans pour le Ramadan

Monseigneur Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille et Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux au sein de la Conférence des évêques de France a tenu à adresser ses meilleurs vœux :

Chers amis musulmans,

Alors que commence aujourd’hui le neuvième mois de l’année hégirienne, celui de Ramadân, les catholiques de France tiennent à vous présenter, en cette occasion, leurs meilleurs vœux. Que ce mois de jeûne soit pour vous un temps de ressourcement dans la foi, la prière, la solidarité, et un temps de renouvellement de votre disponibilité à la volonté de Dieu.

Ce mois est souvent l’occasion de rencontres entre nous. Que ces relations de voisinage et d’amitié nous permettent de mieux nous connaître, de découvrir ce que nous avons en commun, de respecter nos différences et de chercher les chemins d’une coopération efficace en vue du bien commun, notamment à l’égard de tous ceux qui se trouvent dans le besoin.

Pendant que vous vivrez le Ramadân et fêterez l’Id al-Fitr, nous célébrerons le don de l’Esprit Saint lors de la fête de Pentecôte. Que ces temps privilégiés nous aident, chrétiens et musulmans, à offrir à l’humanité d’aujourd’hui un témoignage de fraternité, de respect mutuel et de miséricorde.

Et que Dieu le Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction !

+ Jean-Marc Aveline

Évêque auxiliaire de Marseille

Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux au sein de la Conférence des évêques de France