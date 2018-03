Message de Pâques de Mgr Jean-Luc Brunin

L’évêque du Havre écrit :

Notre pays a, une nouvelle fois, été frappé par un attentat terroriste. Nous avons été replacés face à la réalité de la violence et de la barbarie qui surgissent brutalement dans notre société, et partout dans le monde. Mais pouvons-nous vraiment croire que la violence et la mort auront le dernier mot de l’histoire humaine ?

Les chrétiens se préparent à célébrer les fêtes de Pâques. Ils se souviennent que Jésus s’est trouvé confronté, lui aussi, à la haine meurtrière dont les hommes peuvent être capables. En acceptant par amour de donner sa vie sur la croix, le Christ a attesté que la violence est incapable d’offrir un avenir à l’humanité et de construire durablement une société harmonieuse et juste.

Célébrant la Résurrection du Christ, nous attestons aujourd’hui encore, que Dieu intervient en faveur de celui qui refuse toute violence pour choisir le chemin de la solidarité et de l’amour. La victoire du Christ sur la mort révèle que rien de vrai ni de beau ne peut se construire en dehors de la justice, de la paix et de la fraternité.

Éclairés par notre foi au Christ mort et ressuscité, nous accueillons comme une lueur d’espérance, l’acte courageux du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME. En se livrant pour sauver la vie d’une otage aux mains d’un terroriste aveuglé par la haine, il a accompli bien davantage que son devoir. Nul doute que la foi chrétienne qui était la sienne, a su inspirer ce geste qui force l’admiration et la reconnaissance de la nation entière. A quelques jours de Pâques, il nous rappelle qu’« il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13).

Le geste de cet officier de gendarmerie nous renvoie de façon explicite à la Promesse de Dieu qui, dans la mort et la résurrection du Christ, inaugure un monde de fraternité où nous apprenons à devenir solidaires, à prendre soin les uns des autres, et en particulier des plus fragiles.

Pâques, c’est l’annonce de la force de la Vie liée à notre capacité à aimer et servir les autres. Le Christ sorti vainqueur du tombeau de nos indifférences, de nos intolérances, du non-respect de la vie, de la violence… nous appelle à nous engager dans l’édification d’une société de paix et de fraternité.

Avec la communauté catholique du diocèse, à tous, je souhaite une joyeuse fête de Pâques.