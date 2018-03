Message de Pâques de Mgr Thierry Brac de la Perrière

L’évêque de Nevers écrit :

“Que fêtent les chrétiens à Pâques ? Ils célèbrent un événement : celui de la résurrection de Jésus, le troisième jour après sa mort sur une croix. Cet événement est unique dans l’histoire de l’humanité, et il a une grande signification. En premier lieu, c’est la confirmation du caractère provisoire de la mort. Celle-ci n’est pas la fin de la vie. Elle est la fin de cette vie que nous connaissons. Mais avec Jésus ressuscité, se manifeste clairement qu’une transformation doit s’opérer en nous après la mort, comme elle s’est opérée dans la personne de Jésus. Cette transformation doit s’accomplir dans notre être tout entier, car la résurrection – selon la foi chrétienne – est différente de la survie de l’âme. Elle est une vie nouvelle, purifiée de tout mal, capable d’être unie à Dieu pour toujours. En second lieu, les chrétiens affirment que Jésus, ressuscité des morts, est le Fils de Dieu. Sa résurrection atteste de son lien unique avec Dieu, et le constitue comme juge final de l’humanité. Et en troisième lieu, la victoire de Jésus sur la mort est déjà, par anticipation, celle de tous les croyants qui s’unissent à lui par le baptême ; et plus largement encore, Jésus offre de faire participer à sa résurrection tous ceux qui déjà, même sans croire explicitement en lui, se seront unis à lui par l’amour : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire, j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade ou en prison et vous m’avez visité, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli », nous dira-t-il à tous un jour ou l’autre. Ou bien, cela vous ne l’avez pas fait, et vous ne pourrez donc pas entrer dans la vie éternelle de Dieu.

En ce jour de Pâques, je souhaite que, au-delà des différences d’opinion et d’appartenances religieuses qui existent dans notre pays, nous puissions nous parler, croyants et incroyants, de ce qui fait l’essentiel de notre vie : pourquoi vivre et comment vivre ? où trouver le bonheur ? comment aimer, de façon authentique et durable ? qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Toutes ces questions essentielles de la vie sont en filigrane dans les débats qui accompagnent la révision de la loi sur le début et la fin de vie : qu’est-ce qu’une vie humaine, qu’est-ce qu’un être humain, qu’est-ce qui est en jeu dans la paternité humaine et la maternité humaine, qui peut dire en quoi une vie mérite d’être vécue ou ne mérite pas de l’être, a-t-on le droit de supprimer une vie humaine ?

En cette fête de Pâques, je souhaite que l’on donne toute son importance au moindre de nos semblables, car la vie de chacun est unique et a une promesse d’éternité.