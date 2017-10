Messe de rentrée dans le diocèse de Marseille

La célébration était présidée par Mgr Pontier, entouré par son auxiliaire Mgr Aveline, et les émérites Mgr Mouïsse et Mgr Di Falco.

Extrait de l’homélie de Mgr Pontier :

Je voudrais enfin attirer votre attention sur un événement qui marquera la vie de l’Église universelle en 2018 : c’est le Synode des évêques à Rome sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Il s’agit des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Nous allons nous y engager dans notre diocèse en créant un Conseil pastoral des jeunes de cet âge pour une durée de deux ans. Il fera des propositions pour le temps de préparation et pour le temps de mise en œuvre. Mais c’est nous tous qui sommes invités à rejoindre des étudiants et des jeunes professionnels. Nous poursuivons également l’Année Saint-Cassien pour de jeunes adultes portant la question de l’appel au sacerdoce. Nous y ajoutons des propositions pour les jeunes filles pensant à la vie religieuse et encore quelque chose pour les plus jeunes. J’espère que les paroisses, les services et mouvements répondront selon leurs possibilités à ces propositions. Enfin, le 2 décembre aura lieu une journée de formation pour tous ceux, prêtres et laïcs, qui accueillent des fiancés en vue du mariage religieux. Ils ont le plus souvent entre 20 et 35 ans ! Là encore, j’espère que beaucoup de ceux qui sont concernés se libèreront.