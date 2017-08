Messe en hommage aux victimes de Barcelone dimanche soir à Notre-Dame de Paris

Paris, le 18 août 2017

Pour le cardinal archevêque.

Très cher Frère,

Après l’horrible attentat de Barcelone, je tiens à vous assurer de ma prière pour les victimes et pour la communauté catholique de Barcelone et les catalans et toute l’Espagne. Je sais malheureusement combien ces meurtres peuvent traumatiser toute la population et que la présence de l’Église peut aider tout le monde à affronter cette épreuve. Dimanche soir, nous célébrerons la Messe à Notre-Dame de Paris à l’intention des victimes en communion avec vous. Soyez assuré, cher Frère, de mes sentiments très cordiaux et de mon union de prière.

+ André cardinal VINGT-TROIS

Archevêque de Paris