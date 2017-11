L’évêque d’Ajaccio écrit aux veillées pour la vie :

« Je vous remercie pour cette proposition de veillées pour la vie que nous avons relayée auprès des paroisses du diocèse. Que le Seigneur nous aide à trouver les mots et l’attitude justes pour défendre la vie, et pour annoncer l’Evangile de la vie. Qu’il vous bénisse et vous garde. »