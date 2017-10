Mgr d’Ornellas a déjà 20 ans d’épiscopat

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, ancien auxiliaire de Paris de 1997 à 2006, a fêté ses 20 ans d’épiscopat. Et il est encore jeune puisqu’il n’a que 64 ans. Cet oncle de la désormais célèbre jeune journaliste Charlotte d’Ornellas (qui arrive devant lui dans les recherches google…) espère être choisi pour succéder au cardinal André Vingt-Trois qui prend sa retraite le mois prochain. Le pape François tiendra-t-il compte de la réputation déplorable que l’archevêque de Rennes a auprès de son presbytère ? Le clergé parisien qui l’a bien connu redoute de le revoir…

Monseigneur Pierre d’Ornellas a donc fêté ses 20 ans d’ordination épiscopale le 10 octobre à la Maison diocésaine de Rennes. Il a conclu son homélie en demandant de « prier pour que votre évêque soit toujours plus serviteur de la Charité ». Un clin d’œil à sa devise épiscopale : « A cause de son trop grand amour », une expression de St Elisabeth de la Trinité, carmélite canonisée en 2016.

Après la célébration, plusieurs personnes se sont adressés à l’Archevêque en faisant part de souvenirs personnels. Ihsan Jaafar, diacre permanent et responsable du service diocésain du catéchuménat, a rendu grâce pour ces 12 années dans le diocèse. Céline Bureau, du service diocésain de catéchèse, a partagé son attention aux plus fragiles et aux personnes handicapées. Le père Henri Chesnel, vicaire général, a souligné « la passion intacte de Mgr d’Ornellas pour sa mission d’enseignement ». Il a fait allusion au nombre importants d’ouvrages publiés par Mgr d’Ornellas : bioéthique, spiritualité et plus récemment sur « l’économie humaine ».

Mgr d’Ornellas a reçu en cadeau une photo des rouleaux de la Torah de la synagogue de Rennes, avec la traduction placée au dessus : « Car de Sion sort la Torah » (Is II, 3).