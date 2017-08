Mgr Jean Kockerols au grand pardon de Sainte-Anne-La-Palud

Le grand pardon de Sainte-Anne-La-Palud dure quatre jours, du 26 au 29 août, sur le sanctuaire des dunes du Porzay. C’est le dernier dimanche d’août que se déroule le grand pardon de La Palud à Plonévez-Porzay. On attend à cette occasion près de 20 000 pèlerins. C’est l’un des plus importants pardons de Bretagne.

Il est présidé par Mgr Jean Kockerols, évêque catholique belge, auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles en Belgique, en présence de Mgr Laurent Dognin, l’évêque du diocèse de Quimper et Léon.

Ils évoqueront la vie de Jeanne Jugan, religieux, née à Cancale et béatifiée par Benoit XVI en 2009. Le moment fort du pardon reste la grande procession du dimanche après-midi avec plus de 550 porteurs de croix, bannières et statues, dans leurs beaux habits bretons.

Dimanche 27

10 h 30 : messe en plein air ;

15 h, procession.

18 h : messe.

Lundi 28

15 h : pardon des malades.

Mardi 29 août