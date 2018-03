Mgr Jean-Marie Le Vert nommé évêque auxiliaire de Bordeaux

Le Pape François a nommé vendredi 9 mars, Mgr Jean-Marie Le Vert évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux et Bazas, il était jusqu’à présent évêque émérite du diocèse de Quimper et Léon.

Ordonné prêtre le 10 octobre 1987 pour la Communauté Saint-Martin, en 1995 Mgr Le Vert quitta la Communauté Saint-Martin. Il fut incardiné au sein de l’archidiocèse de Tours. Entre 1990 et 2005, il fut vicaire et curé en paroisse pour l’archidiocèse de Tours. De 1995 à 2005, il occupa plusieurs fonctions et fut aumônier diocésain des étudiants ; prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes ; aumônier régional des étudiants (région Centre-Ouest) et enfin président de la Mission étudiante catholique en France. En 1997, Mgr Le Vert fut professeur de patrologie, de théologie pastorale et de mystère chrétien au séminaire inter diocésain de Tours, fonctions qu’il occupa jusqu’en 2004. De 1998 à 2005, Mgr Le Vert fut responsable diocésain des vocations et des séminaristes avant d’être nommé évêque auxiliaire de Meaux en 2005. Il resta deux ans à Meaux avant d’être nommé évêque de Quimper et Léon en 2007. Depuis 2015, Mgr Le Vert était évêque émérite du diocèse de Quimper et Léon.