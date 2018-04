Mgr Joseph Doré signe un texte mensonger sur l’Eglise

Vous avez certainement entendu parler du manifeste de Philippe Val « contre le nouvel antisémitisme », signé par plus de 250 « personnalités » de tout bord. On y lit :

En conséquence, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d’obsolescence par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l’antisémitisme catholique aboli par Vatican II, afin qu’aucun croyant ne puisse s’appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime.