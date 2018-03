Mgr Le Saux célèbre la Vigile Pascale à 5h du matin

Pourquoi 5h00 du matin ?

● Dès le IVè siècle, les Pères de l’Eglise célébraient la Vigile Pascale avant le chant du coq. En effet, cette célébration qui manifeste la résurrection du Christ nous invite à passer des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour, de la mort à la vie. En un mot, de ressusciter avec le Christ. C’est pourquoi, de manière traditionnelle, les baptêmes d’adultes ont toujours eu lieu durant cette fête principale. Saint Augustin en parlait déjà comme « la mère de toutes les veillées ».

● Renouer avec cette tradition antique permet aussi de vivre au rythme de la création, de mettre en avant le tempo de la nature. Nous entrons dans la Vigile pendant la nuit et nous ressortons quand le soleil se lève. Les premiers chrétiens ont toujours vu dans le symbole du soleil levant, la manifestation du Christ ressuscité. C’est d’ailleurs pour cela que le coq orne souvent le haut de nos clochers : il est le premier à chanter le soleil levant, le Christ ressuscité !

● A l’heure où nos contemporains cherchent du sens à leur vie et où beaucoup ont le désir de redécouvrir le message de la création et de la nature (cf Encyclique Laudato si du Pape François), Mgr Le Saux a donc voulu proposer cette « Vigile au chant du coq » à tous les catholiques de la Sarthe qui le désirent.

● La Vigile Pascale se vit aussi au travers de cette expérience charnelle du passage de la nuit au jour. Une manière de signifier à nos contemporains que nul n’est à jamais prisonnier de ses ténèbres intérieures.

● Cette année, l’ensemble paroissial de La Ferté-Bernard a aussi fait ce choix de vivre la Vigile à 5h du matin. (L’heure du début de la célébration est calculée en fonction de l’aube astronomique).