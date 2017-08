Mgr Leborgne à la procession de Boulogne

La traditionnelle Grande Procession dédiée à Notre-Dame a lieu ce week-end à Boulogne. Voici le programme :

Samedi à 20 h 30 quai Gambetta, arrivée de la statue de la Vierge au port, suivie de la Procession aux flambeaux et de la messe à l’église Saint-Nicolas célébrée par les jeunes.

Dimanche : départ du cortège à 15 h 30 place des Victoires, puis défilé par les rues Thiers, Grande Rue et enfin en vieille ville. Messe de cloture à la cathédrale sous la présidence de Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, et de Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer.