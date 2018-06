Mgr Michel Dubost à la tête des Œuvres pontificales missionnaires de France

L’évêque émérite d’Evry n’est pas à la retraite. Il succède à Mgr Patrick Le Gal, aujourd’hui évêque auxiliaire de Lyon, qui avait été nommé à la tête des OPM en 2013.

Tous les cinq ans, le préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, fonction occupée actuellement par le cardinal Fernando Filoni, nomme un nouveau directeur des Œuvres pontificales missionnaires en France. La France fait partie des plus de 12 pays à bénéficier d’une direction nationale des OPM, sur son sol.

Mardi 5 juin, c’est Mgr Michel Dubost qui a été nommé directeur des OPM en France. Ayant atteint la limite d’âge, 75 ans, Mgr Dubost avait quitté l’an dernier son diocèse de l’Essonne, après l’avoir dirigé pendant 17 ans. Mgr Pansard lui a succédé.

Les Œuvres pontificales missionnaires ont pour but de “promouvoir l’esprit missionnaire universel au sein du Peuple de Dieu”. Le principe est simple : aider, soutenir des diocèses, des paroisses, des congrégations ecclésiales dans le monde entier. Aujourd’hui, les OPM sont présentes sur les cinq continents, et soutiennent plus de 1500 diocèses.

Réagissant sur RCF à sa nomination, Mgr Michel Dubost explique