Dans l’homélie qu’il a prononcée le 14 janvier à l’occasion de la Journée du Migrant et du Réfugié, et après avoir présenté les pistes d’action possibles autour des quatre verbes accueillir, protéger, promouvoir, intégrer, Monseigneur Papin a insisté sur la dignité de traitement de ces hommes et femmes venus d’ailleurs. De nombreuses photos de la cérémonie digne des années 70 sont en ligne.