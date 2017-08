Mgr Raffin devient Officier dans l’Ordre National du Cèdre

Au cours d’une visite d’une semaine au Liban, Mgr Raffin, évêque émérite de Metz, s’est rendu, le 18 juillet à Dimane, résidence d’été du Patriarche maronite, le cardinal Bechara Rai. Il était accompagné de Mgr Gemayel, évêque en France pour les maronites, et de Mgr Delmas, évêque d’Angers.

Au cours de la rencontre avec le Patriarche, Mgr Gemayel a évoqué tous les liens qui unissent Mgr Raffin au Liban depuis 1960 et a souhaité que la première visite de Mgr Delmas soit suivie de beaucoup d’autres.

Le Patriarche a chaleureusement remercié les deux évêques et leur a offert la belle médaille du Patriarcat maronite, la plus haute décoration de l’Eglise maronite. En réponse Mgr Raffin a redit son profond attachement au Liban et aux chrétiens d’Orient dans la période difficile qu’ils traversent. La rencontre a été suivie d’un repas avec les collaborateurs du Patriarcat. Avant de quitter Dimane, le Patriarche et Mgr Raffin se sont rencontrés seul a seul pendant trente minutes.

Le mercredi 19 juillet, le Président de la République Libanaise, le Général Michel Aoun, a reçu Monseigneur Raffin, Mgr Gémayel et Mgr Délmas. A l’occasion de cette visite, le Président de la République libanaise a fait Monseigneur Raffin Officier dans l’Ordre National du Cèdre pour le remercier de son intérêt pour le Liban et de tous les services qui lui a rendu depuis très longtemps.