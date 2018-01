Mgr Ravel annonce un renouvellement des paroisses

Le jeudi 11 janvier 2018 Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg a donné rendez-vous aux responsables des paroisses, des services diocésains, des instituions religieuses du Bas-Rhin pour recevoir les vœux du diocèse et adresser les siens. Plus de 120 personnes se sont serrées dans le salon de l’archevêché pour assister à cette cérémonie, une première pour l’archevêque installé le 2 avril dernier.

Le chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire général a accueilli les invités et le Père Frédéric Libaud, responsable du service des formations a présenté les voeux à l’évêque.

Après avoir remercié le Père Libaud, Mgr Ravel a encouragé chacun à mener sa mission avec courage et détermination. Puis il précisé les grands axes de ses orientations pastorales. Elles sont centrées sur la pastorale des jeunes de 16 à 29 ans. Il invite à les suivre en les guidant, à les accompagner dans leur croissance. Il a ensuite appelé à la mobilisation de tous pour les vocations et invité au temps fort qui sera organisé par les Nouvelles communautés ecclésiales et le Renouveau charismatique au mois de mai, juste avant la pentecôte avec la venue du Père capucin Cantalamessa. Avant d’adresser ses vœux pour une très belle année 2018, il a appelé à plus de mutualisation et de transversalité dans l’organisation de l’Église, annonçant un renouvellement important dans l’organisation des services et des paroisses.