Mgr Ravel au Rwanda

A l’invitation du Président de la Conférence des évêques du Rwanda, Mgr Philippe Rukamba, évêque de Butaré, Mgr Luc Ravel, a participé au jubilé du centenaire du sacerdoce au Rwanda le samedi 7 octobre. La présence de l’archevêque de Strasbourg était un hommage à une figure alsacienne exceptionnelle, Mgr Jean-Joseph Hirth, fondateur de l’Eglise catholique du Rwanda.

Jean-Joseph Hirth, né en 1864, est un enfant du Sundgau, de Spechbach-le Bas très exactement. Lors de l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne en 1870, la famille Hirth fuit et s’installe à Nancy. Jean-Joseph entre au Grand Séminaire de Nancy. Il y rencontre Mgr Lavigerie, ancien évêque de Nancy, devenu en 1867 premier évêque d’Alger et fondateur en 1868 de la société des missionnaires d’Afrique, plus connue sous le nom de Pères Blancs. Jean-Joseph Hirth rejoint la société missionnaire et est envoyé en Afrique de l’Est, sous dépendance allemande. Il arrive au Rwanda en 1890 et débute une activité d’annonce de l’Evangile très féconde. Il envoie une dizaine de jeunes au séminaire en Tanzanie. Le 7 octobre 1917, deux premiers d’entre eux sont ordonnés prêtres par Mgr Hirth. Ainsi naissait l’Eglise catholique rwandaise.

Les évêques rwandais ont souhaité pour le jubilé de ce centenaire mobiliser pendant deux ans toutes les communautés sur le thème de la vocation sacerdotale. Et pour marquer l’importance de l’unité de l’Eglise rwandaise, les 63 ordinations de 2017 ont été célébrées le même jour par tous les évêques du pays à Kabgayi , lieu des deux premières ordinations par Mgr Hirth un siècle auparavant.

Mgr Ravel indique sur RCF :