Mgr Renauld de Dinechin atteint d’une pneumopathie

Communiqué de Mgr Renauld de Dinechin, évêque du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin :

Combien de messages d’amitié et de prière sont venus jusqu’à moi qui m’ont donné force dans le combat !

Je goûte concrètement le lien de communion en Christ qui nous relie.

Je sens que cette étape inscrit existentiellement ma destinée au sein du peuple axonais.

Ce Carême ne se déroule pas tel que je l’avais imaginé puisque j’entame ma troisième semaine d’hospitalisation.

La présence de la Vierge me guide et, comme beaucoup de malades, je prie comme je peux.

Je bénéficie de toute l’attention de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital qui m’apporte la communion chaque jour. Ce fut un soutien sans prix dans les premiers jours où j’étais trop faible pour prier par moi-même.

Grâce à Dieu les examens d’hier et d’aujourd’hui ne manifestent aucune autre source infectieuse. Nous nous concentrons donc sur les suites de la pneumopathie et le combat contre le pneumocoque. Je ne suis plus sous antibiotiques ; de nouveaux exercices de kiné respiratoire m’ont été prescrits. C’est la part importante du combat contre le pneumocoque ; je m’y attèle avec ardeur, ce qui me prend beaucoup de temps désormais.

Je vous dis ma prière pour chacun d’entre vous.