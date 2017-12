Mgr Renauld de Dinechin veut remplacer le mobilier de la cathédrale de Soissons

J’attends de nos communautés chrétiennes une aide pour porter l’évangélisation des jeunes dans l’Aisne. Nous pouvons identifier trois cercles : le premier cercle concerne les jeunes chrétiens qui sont déjà actifs dans leur foi, certains ayant déjà entendu l’appel à la sainteté. Il s’agit de les soutenir dans cette sanctification. Un deuxième cercle concerne ceux qui fréquentent les institutions ecclésiales : ces lieux sont des espaces privilégiés pour une première annonce du Christ Sauveur. Un troisième cercle concerne la foule de ceux qui ne fréquentent pas les églises, mais qui sont mûs par une quête d’une vie meilleure. Tous sont aimés du Seigneur, mais la manière de les rencontrer n’est pas identique partout. Avec des modes d’action différents, il est bon de pouvoir se rendre présent sur ces trois cercles.

Je salue le bel investissement des éducateurs chrétiens dans nos paroisses, nos établissements scolaires et nos mouvements. Il est intéressant que des expériences missionnaires innovantes se cherchent et se créent. Ce sont des lieux où des chrétiens adultes ont besoin du soutien des prêtres pour accomplir leur mission éducative auprès des jeunes. Ce soutien fraternel des éducateurs est très attendu aujourd’hui.

Parce que les jeunes ont beaucoup évolué et changé depuis dix ans, nous sommes arrivés à une étape de redéploiement de notre pastorale de la jeunesse. Chaque communauté paroissiale demeure la première responsable des jeunes de son territoire et la célébration eucharistique en est la source du dynamisme missionnaire. Il est bon cependant qu’au niveau de la zone pastorale, une animation soutienne les initiatives des jeunes eux-mêmes et les actions autour des jeunes.