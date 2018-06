Mgr René Séjourné ancien évêque de St-Flour, RIP

Mgr René Séjourné, évêque du diocèse de Saint-Flour, de 1990 à 2006, est décédé dans sa 89ème année, le vendredi 1er juin. Avant de devenir évêque en France, il avait travaillé durant plus de 20 ans au Vatican. Il fut responsable de la section de langue française de la Secrétairerie d’Etat de 1967 à 1990.

Né le 20 mai 1930 à Aviré, près de Segré (Maine-et-Loire) dans une famille de six enfants, René Séjourné est entré au séminaire à Angers et est ordonné prêtre pour ce diocèse en 1955. Il poursuit sa formation à Rome au séminaire français et à l’Université pontificale grégorienne où il obtient un doctorat en droit canonique. De retour à Angers, il devient aumônier (1957-1967) du lycée Joachim-du-Bellay. Puis il fut appelé à la Curie romaine comme responsable de la section de langue française à la Secrétairerie d’État. Il devint recteur de l’église Saint-Louis-des-Français de 1987 à 1990.

Il est ordonné évêque le 5 septembre 1987 par le pape Jean-Paul II. Trois ans plus tard, en septembre 1990, il est nommé évêque de Saint-Flour. Mgr René Séjourné fut pendant seize ans (1990-2006) évêque du diocèse de Saint-Flour. Au sein de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Séjourné a été membre du Conseil permanent en 1993. Le 16 janvier 2006, ayant atteint l’âge de 75 ans, il présente sa démission de son ministère d’évêque de Saint-Flour et se retire à Angers.

La célébration de ses obsèques aura lieu mardi 5 juin, à 14 h 30, en la cathédrale Saint-Maurice d’Angers, suivie de l’inhumation au cimetière d’Aviré. Une messe sera célébrée en la cathédrale de Saint-Flour, samedi 16 juin à 10 h 00.

Message de Mgr Grua, actuel évêque de Saint-Flour :