Mgr Rey à Notre-Dame de Spéluque

L’évêque de Fréjus-Toulon a célébré la messe dans la chapelle Notre-Dame de Spéluque dimanche 17 septembre. Il a été accueilli par soeur Marie du Saint-Esprit. La chapelle Notre-Dame de Spéluque, située dans la commune d’Ampus dans le Var, remonte au xe siècle. L’ensemble fut un prieuré de l’abbaye de Lérins jusqu’à la Révolution. Selon l’historien local Marcel Faure, la basilique fut consacrée le 10 janvier 1090 par Bérenger III, évêque de Fréjus. À la Révolution, cette chapelle, Beate Marie de Speluca comme on la désignait dans les anciens textes, appelée également aujourd’hui Chapelle Notre Dame du Plan, a été vendue comme « bien national » et acquise par Madame d’Autran, puis rachetée par la famille Jerphanion. Le classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est intervenu par arrêté du 26 juin 1990. La chapelle est désormais propriété privée de l’Association diocésaine de Fréjus-Toulon et mise à la disposition de l’Association des Amis de Notre-Dame-de-Spéluque constituée le 10 novembre 1990, dans le cadre d’un bail emphytéotique de 99 ans.

Tous les dimanches et fêtes, la messe est célébrée vers le Seigneur à 11h00 dans la forme extraordinaire du rit romain avec chant grégorien.