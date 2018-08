Mgr Yves Bescond, RIP

Mgr Yves Bescond, ancien évêque auxiliaire de Meaux, est décédé dans sa 95ème année jeudi 23 août.

Né le 7 mai 1924, Mgr Bescond fut ordonné prêtre dans le diocèse de Versailles le 29 juin 1949. Vicaire à Montfort-l’Amaury, puis à Saint Jeanne d’Arc à Versailles, il est, à partir de 1961, aumônier diocésain des collèges d’enseignement général et de l’ACGF. En 1964, il devient vicaire général, archidiacre de Notre-Dame de Versailles et aumônier diocésain de l’enseignement public. En 1971, il est consacré évêque et est nommé évêque auxiliaire de Corbeil auprès de Mgr Malbois. Il est aussi évêque accompagnateur de la JEC. En 1979, il devient évêque auxiliaire de Meaux aux côtés de Mgr Kuehn. Il quitte sa charge d’évêque auxiliaire le 20 octobre 1986 et devient alors aumônier de l’hôpital psychiatrique Esquirol à saint Maurice. Il est aussi alors vicaire des paroisses de Maisons-Alfort.

Depuis février 2010, il résidait à la Maison de retraite Marie-Thérèse (Paris) où il s’est éteint jeudi dernier. La messe de ses obsèques sera concélébrée en la chapelle de Tous les Saints à la Maison de Retraite Marie-Thérèse, 279 Boulevard Raspail 75014 Paris, le jeudi 30 août 2018, à 11 h. L’inhumation aura lieu dans le cimetière d’Ivry s/Seine, à 13 h 30.