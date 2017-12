Migrer est devenu un droit naturel et fondamental…

De Mgr Planet, évêque de Carcassonne :

Les chrétiens se préparent à fêter Noël et ils le font dans une joie qu’ils voudraient partager avec tous les hommes. Serviteur de l’Eglise catholique en Pays d’Aude, je suis heureux d’annoncer cette joie à tous les Audois.

Mais notre joie est empreinte de gravité quand nous prenons la mesure du nombre de personnes déplacées, dont beaucoup en situation précaire, qui passent parmi nous. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants, des familles entières, victimes de l’égoïsme de notre système politique et économique mondial, doivent fuir la violence et les persécutions, la guerre ou la misère. Attirés par les fausses lumières de nos pays sans transcendance, ils viennent grossir la masse croissante des marginaux d’une société cruelle.

Pour nous, chrétiens, ils sont la présence même de l’Enfant de Noël, lui qui, à peine né dans la pauvreté d’une famille déplacée, doit fuir la violence politique et connaître l’exil. Ils sont l’image même de ce que nous sommes : des étrangers domiciliés et des migrants de passage vers leur seule et vraie patrie : le Royaume de Dieu accompli en Jésus Christ.

C’est pourquoi nous nous efforçons d’accueillir ces frères et ces sœurs venus d’ailleurs. C’est pourquoi nous dénonçons l’obsession répressive qui semble animer les déclarations de certains de nos responsables politiques.

Avec tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur croyance, qui accueillent et aident ces frères et sœurs migrants, nous voulons rappeler que migrer est un droit naturel et fondamental de l’homme et que –l’ordre public étant assuré- il est du devoir des Etat, d’ordonner les moyens propres à un accueil digne qui, en Europe, ne se fera pas sans une commune participation de tous les Etats membres.

A ces migrants, à ceux qui les accueillent mais aussi à tous les hommes qui cherchent la paix, nous souhaitons un joyeux Noël !