Monique Baujard interviendra à l’université d’été du diocèse de Valence

Les 24 et 25 août, le diocèse de Valence organise sa 6e Université d’été sur le thème Joie de l’Amour # Famille en fête, à Nazareth-Chabeuil (26120) de 9h à 18h.

Quand on parle de famille aujourd’hui de quoi parle- t-on ? Quels sont les réalités et défis de la famille ? Quelles sont les spécificités drômoises ?

Comment redonner une place principale à l’amour dans nos familles et nos paroisses ?

Comment mieux préparer les couples au mariage ? Comment accompagner les personnes seules, séparées, divorcées ou abandonnées ?

Le pape nous invite à découvrir comment chacun est appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles.