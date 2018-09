Monseigneur Pierre d’Ornellas exprime sa honte

Message au Peuple de Dieu en Ille-et-Vilaine

Chers amis,

Avant tout, je vous invite à la confiance et à la charité évangélique les uns envers les autres dans votre communauté chrétienne. En effet, beaucoup peuvent être troublés par le scandale d’abus sexuels sur mineurs accomplis par des prêtres ou couverts par des évêques, qui a encore une fois éclaboussé l’Église. Personnellement, en tant qu’évêque, je communie à la souffrance et au grand cri du pape François : « J’ai honte ! » Dans une lettre adressée le 20 août dernier au Peuple de Dieu tout entier, donc à nous tous, le Pape nous propose de prier et de jeûner.

Je vous invite donc à vivre ce jeûne et cette prière le vendredi 14 septembre en la fête de la Croix glorieuse ou le samedi 15 septembre en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Oui, prions Dieu pour les victimes qui sont durablement blessées et demandons collectivement pardon pour ce péché accompli dans notre famille spirituelle qu’est l’Église catholique.

En même temps, je rends grâce à Dieu pour les prêtres qui, humblement et fidèlement, sont au service de l’Évangile en accomplissant leur mission pour vous et avec vous. Comme l’a écrit le pape François, « la sainteté est le visage le plus beau de l’Église ». Notre diocèse a toujours plus besoin de sainteté pour être davantage transparent à Dieu et à son amour pour tout homme, en particulier pour les plus vulnérables. Gardez confiance en la puissance du Christ qui nous aime, nous convertit, nous purifie et nous fait grandir dans la foi et dans l’amour. Qu’il vous comble tous de sa bénédiction et de sa paix.

Rennes, le lundi 3 septembre 2018

+Pierre d’Ornellas

Archevêque de Rennes