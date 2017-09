Monseigneur René Laurentin est décédé

Le Père René Laurentin, prêtre et historien des apparitions de Lourdes, est décédé dimanche 10 septembre 2017. Il allait avoir 100 ans en octobre.

Né le 19 octobre 1917 à Tours (France), l’abbé René Laurentin était théologien, exégète et historien. Il était notamment spécialiste des apparitions mariales. Il fut longtemps chroniqueur religieux au Figaro. Ancien expert au Concile Vatican II, membre de l’Académie théologique pontificale de Rome et professeur à l’Université catholique de l’Ouest, il intervint également dans plusieurs universités d’Amérique et d’Italie. En 1996, il reçut le prix de la culture catholique.

Quelques distinctions reçues par l’abbé Laurentin