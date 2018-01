Le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne se déclare favorable à l’avortement

Dans un communiqué, cet organisme qui n’a plus rien de catholique se désolidarise de la Marche pour la vie :

Le plus terrible c’est certainement le silence gêné de l’épiscopat qui, non seulement ne rappelle pas à l’ordre cet organisme, mais en plus reste silencieux sur les lois permettant l’avortement et sur la Marche pour la vie. Seuls quelques évêques ont manifesté leur soutien personnel. Un seul a déclaré venir demain à la manifestation. Il y en aura peut-être d’autres. Mais quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis où, avant hier, des dizaines d’évêques participaient à une messe pour la vie, juste avant la 45e March for Life, on se dit que le relativisme règne au sein de l’Eglise qui est en France.

Addendum : Le secrétaire général adjoint de l’épiscopat demande au MRJC de retirer ce texte :