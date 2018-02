MRJC : les mélenchonistes dénoncent un procès… stalinien !

Ils sont amusants chez Témoignage chrétien dans leur défense du MRJC, dont je rappelle que le membre qui ira à Rome représenter les catholiques français, est un admirateur du marxiste Jean-Luc Mélenchon. La photo choisie montre les messages plein de haines de la Marche pour la vie, dénoncée par le MRJC…

Mais laissons parler le comique-troupier Jean-Marie Duflove grand défenseur lui aussi du “droit à l’avortement” :

Que de Cauchon chez les évêques catholiques ! Voici que le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) subit un procès stalinien digne de la Corée du Nord ! Ce rassemblement de jeunes, honnête successeur de la Jeunesse agricole catholique (JAC), est à l’index. Son crime : rappeler des évidences de droit, de morale et de logique.

Tout le monde sait que les « marches pour la vie » prennent prétexte d’une cause oh combien sensible pour promouvoir un projet politique délétère et rance : interdire aux femmes la libre disposition de leur corps. Pire que l’ordre moral, l’ordre patriarcal. Le MRJC dénonce cette imposture.

Le droit français, heureusement, s’interdit de contraindre par corps une femme à garder in utero un foetus et se garde de s’immiscer dans la conscience morale de celles qui décident d’interrompre leur grossesse. La loi rend possible le vivre ensemble, indépendamment des choix intimes et de la foi personnelle.

La faute de Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban, porte aussi sur la morale. En déclarant « Je ne reconnais plus le MRJC comme un mouvement de l’Église », il prend tous les catholiques en otage. Nombre d’entre eux ne se retrouvent pas dans cette caricature outrancière d’une hiérarchie plus politique que religieuse.

Mais l’erreur est principalement logique. Suivons la pensée de Mgr Ginoux et imaginons que le bras séculier oblige les femmes – toutes, y compris les non-catholiques – à maintenir un continuum ininterrompu de leur blastocyste jusqu’à l’accouchement. Et après, on fait quoi ? On les force à garder leur bébé ? Et si elles ne veulent toujours pas ? Si elle est conséquente, l’Église devra alors ouvrir de gigantesques orphelinats pour accueillir tous ces êtres issus de cette injonction initiale : toute conception doit être menée à terme. Finalement, si l’on pousse l’enchaînement des causes et conséquences, Mgr Ginoux et ses épigones ne proposent rien de moins qu’une vaste opération de gestation pour autrui (GPA), autrui étant en l’occurrence ceux qui forceraient les femmes à ne pas interrompre une fécondation. On voit bien l’absurdité d’une telle position.

Certes, le MRJC ne finira pas sur un bûcher place du Vieux-Marché, mais on pourrait nous épargner ce ridicule qui ne fait qu’éloigner un peu plus les hommes et les femmes de bonne volonté de la foi catholique.