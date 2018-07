Nominations dans le diocèse d’Avignon

Mgr Cattenoz explique :

Voici enfin les nominations de cette année, elles ne se sont pas faites sans difficulté et nous touchons du doigt nos pauvretés. Ainsi, parfois, des chrétiens m’écrivent pour se plaindre de leur curé et même pour demander ou exiger son départ parce qu’il a tel ou tel défaut, parce qu’il ne se situe pas dans la ligne de son prédécesseur, parce qu’il a un caractère incompatible avec notre terreau provençal, sans parler des chrétiens qui m’écrivent qu’ils ne paieront plus le denier de l’Église tant que tel prêtre restera. En même temps, j’invite tous les prêtres de nos paroisses à tout faire pour toujours mieux s’intégrer dans ce qui fait la vie et la culture de nos villages et de nos paroisses de Provence.

Pour ma part je reste dans l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu au cœur de notre Église diocésaine. Je suis émerveillé de voir comment le Seigneur a voulu nous associer, prêtres et diacres, à la vie et à la croissance de son Corps qui est l’Église et cela malgré toutes nos faiblesses et nos limites humaines. Comme le dit saint Paul, ce ministère est au service des « saints » pour leur permettre de remplir leur mission : « Construire le Corps du Christ » (Ep 4, 11-12). Je suis tout autant émerveillé de voir comment l’ensemble des baptisés de nos paroisses, malgré leurs faiblesses et leurs limites humaines, le poids des habitudes, remplissent cette mission de bâtir le Corps du Christ, leur vocation spécifique. Les ministres, eux, autour de l’Évêque, assurant la cohésion du Corps dans le Christ par leur triple charge d’enseigner la Parole, de sanctifier le peuple de Dieu et de le conduire à la plénitude de la vie en Christ.

Je voudrais remercier les prêtres venus d’autres Églises pour nous aider et qui, au terme de leur contrat « fidei donum », rentrent dans leur Église d’origine. Je voudrais remercier les prêtres arrivés à l’âge de 75 ans qui renoncent à la charge qu’ils ont remplie avec tant de sollicitude pastorale toutes ces dernières années, tout en souhaitant continuer à être au service de notre Église tant que le Seigneur leur en laisse les forces. Je voudrais également remercier les prêtres venus d’autres Églises et qui, pour diverses raisons, nous quittent pour regagner leur Église d’origine avant la fin de leur contrat « fidei donum ». Malgré toutes les difficultés, merci pour l’aide apportée pendant les années où ils ont été au service de notre Église diocésaine.

Tous ensemble, laïcs et prêtres, sachons nous mettre sans cesse sous le regard de la miséricorde et entendre cette parole de Jésus : « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux » (Lc 6, 36-38). Renouons sans cesse le dialogue les uns avec les autres ; prions les uns pour les autres. Prenons du temps pour nous accueillir dans l’humilité et la charité, sous le regard de l’Esprit Saint.