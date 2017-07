Nominations dans le diocèse de Blois

Par décision de Mgr Batut,

Monseigneur Didier BOULAY Est déchargé, à compter du 1er septembre 2017, de sa mission de vicaire général. À cette date, il est nommé pour six années prorogeables curé du secteur pastoral Blois Saint Joseph – Saint Pierre de Cabochon. Il demeure aumônier des groupes SUF et Scouts et Guides de France du Blaisois.

Monsieur l’abbé Pierre CABARAT est déchargé de sa mission de délégué épiscopal pour la formation au sacerdoce presbytéral.

Monsieur l’abbé Pierre-Marcel CHARTIER est déchargé, à compter du 1er septembre 2017, de sa mission de curé du secteur pastoral de Blois Rive Droite. À cette date, il est nommé pour six années prorogeables curé des secteurs pastoraux de Mer, Muides sur Loire et La Chapelle Saint Martin en Plaine. Il sera également en mission de formation « Chemins d’Humanité » pendant l’année 2017-2018.

Monsieur l’abbé François CORDIER est déchargé de sa mission de modérateur de l’équipe d’animation pastorale (canon 517, § 2) du secteur pastoral d’Herbault.

Monsieur l’abbé Serge CROIZÉ est prorogé pour trois années dans sa mission de curé du secteur pastoral de Saint Laurent Nouan.

Monsieur l’abbé Pierre GAZEAU est nommé avec l’accord du Modérateur de la Communauté Saint Martin, vicaire des secteurs pastoraux de Chailles-les-Montils, Contres, Cellettes et Bracieux.

Monsieur l’abbé Jean-Baptiste GHATA, prêtre fidei donum du diocèse de Popokabaka (RDC) est prorogé pour trois ans avec l’accord de son évêque, à compter du 1er septembre 2017, comme curé in solidum de Josnes-Marchenoir, Ouzouer le Marché, Oucques, Morée et Selommes.

Monsieur l’abbé Jean-Claude HÉBERT, prêtre fidei donum du diocèse de Jérémie (Haïti), est nommé avec l’accord de son évêque, à compter du 1er septembre 2017, vicaire des secteurs pastoraux de Montoire sur le Loir et de Thoré la Rochette pour trois années prorogeables.

Monsieur l’abbé Pierre LAMÉ est nommé, à compter du 1er septembre 2017, supérieur de la maison de retraite Charles de Blois pour une année renouvelable.

Monsieur l’abbé Guillaume LANCHET est nommé pour six années prorogeables curé des secteurs pastoraux de Saint Aignan et Selles sur Cher. À cette date, il est nommé pour trois années prorogeables délégué épiscopal pour les jeunes et les vocations.

Monsieur l’abbé Blaise LASME, prêtre fidei donum du diocèse de Yopougon (Côte d’Ivoire) est nommé avec l’accord de son évêque, vicaire du secteur pastoral de Blois Rive Droite pour trois années prorogeables.