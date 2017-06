Nominations dans le diocèse de Laval

Monseigneur Thierry Scherrer, Evêque de Laval, a procédé aux nominations suivantes pour la mission de l’Église qui est en Mayenne, à compter du 1er septembre 2017 :

Doyenné du Pays de Laval

Père Gérard POIRIER, Vicaire général, administrateur de la Paroisse Saint Bernard de Clermont, est nommé Curé de la Paroisse de Saint-Berthevin. Il demeure Vicaire général et responsable diocésain du Service du Diaconat permanent. Il résidera au presbytère de Saint-Berthevin.

Père Bernard TROHEL, curé de la paroisse de Saint-Berthevin, est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Saint Jean, Saint Paul et Saint Sulpice de Grenoux. Il résidera au presbytère Saint Paul à Laval.

Don Ludovic de MAS LATRIE, avec l’accord du Modérateur général Don Paul PREAUX de la Communauté Saint Martin, est nommé prêtre coopérateur à mi-temps à la Paroisse Saint Pierre – Saint Vénérand. Il partagera son ministère avec celui de prêtre formateur à la maison de formation d’Evron.

Doyenné des Pays de Laval et de Loiron

Père Bernard VENOT, curé des paroisses Saint Nicolas du Haut-Maine et Sainte Thérèse des Avaloirs, est nommé curé de la Paroisse Saint Bernard de Clermont. Il demeure cérémoniaire épiscopal et résidera à Saint-Pierre-la-Cour.

Père Arun JOHN, du Diocèse de Palaï (Inde), est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Saint Melaine en Val de Jouanne, dans le cadre des échanges entre Eglises et de la mission Fidei Donum. Il résidera au presbytère de Bonchamp.

Don François-Régis MOREAU, avec l’accord du Modérateur général Don Paul PREAUX de la Communauté Saint Martin, est nommé prêtre auxiliaire à la Paroisse Saint Matthieu sur Mayenne. Il réside à la Maison de formation à Evron et assurera un certain nombre de services dominicaux dans l’année.

Doyenné du Pays du Maine Angevin et de la Mayenne Angevine

Père Frédéric FOUCHER, Vicaire épiscopal et curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Château-Gontier, est nommé curé de la Paroisse Saint Jean Bosco du Haut-Anjou. Il demeure vicaire épiscopal et curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Château-Gontier.

Don Augustin AZAÏS, avec l’accord du Modérateur général Don Paul PREAUX de la Communauté Saint Martin, est nommé prêtre auxiliaire pour les paroisses Saint Jean-Bosco du Haut-Anjou et Saint Jean-Baptiste de Château-Gontier. Il réside à la Maison de formation à Evron et assurera ponctuellement des services dominicaux.

Père Jean-Luc ROBLIN, Vicaire épiscopal, doyen et curé de la paroisse Saint Pierre du Maine, est nommé curé de la Paroisse Sainte Bernadette de Bellebranche. Il quitte le Conseil épiscopal et demeure doyen du Pays du Maine Angevin et curé de la paroisse Saint Pierre du Maine.

Père Félix KINAYA, du Diocèse de Katiola (Côte d’Ivoire), est nommé prêtre coopérateur pour les paroisses Sainte Bernadette de Bellebranche et Saint Pierre du Maine dans le cadre des échanges entre Eglises et de la mission Fidei Donum. Il résidera au presbytère de Meslay-du-Maine.

Doyenné du Pays de Craon

Père Raymond JULLIOT, chancelier et curé de la paroisse Saint Fraimbault en Lassay, est nommé curé de la Paroisse de la Sainte Famille sur Oudon. Il demeure chancelier et résidera à Cossé-le-Vivien.

Père Jean-Claude PAILLARD, prêtre de la Société des Missionnaires d’Afrique, originaire de Laubrières, est nommé prêtre auxiliaire à la Paroisse de la Sainte Famille sur Oudon. Il réside à Paris et assurera ponctuellement des services dominicaux.

Père Thomas MANIANCHIRA, du Diocèse de Palaï (Inde), prêtre coopérateur à la paroisse Saint Melaine en Val de Jouanne, est nommé prêtre coopérateur à la Paroisse Saint Clément du Craonnais, dans le cadre des échanges entre Eglises et de la mission Fidei Donum. Il résidera au presbytère de Craon.

Doyenné des Pays du Haut-Maine et de Pail

Père Joseph COUSIN, en mission Fidei Donum pour le Diocèse de Basse Terre (Guadeloupe), est nommé curé-doyen des paroisses Sainte Thérèse des Avaloirs, Saint Fraimbault en Lassay et Saint Nicolas du Haut-Maine. Il résidera à Lassay.

Père Marcel NEZAN est nommé prêtre coopérateur des paroisses Sainte Thérèse des Avaloirs, Saint Fraimbault en Lassay et Saint Nicolas du Haut-Maine. Il demeure prêtre auxiliaire au service des paroisses des doyennés du Nord-Mayenne, délégué de l’évêque à la Mission rurale, prêtre accompagnateur de l’Antenne sociale et aumônier diocésain du CMR et de la FSCF.

Père Alphonse BADIANE, du Diocèse de Ziguinchor (Sénégal), est nommé prêtre coopérateur des paroisses Sainte Thérèse des Avaloirs, Saint Fraimbault en Lassay et Saint Nicolas du Haut-Maine, dans le cadre des échanges entre Eglises et de la mission Fidei Donum. Il résidera au presbytère de Villaines-la-Juhel.

Service diocésain

Père David DUGUÉ est nommé responsable diocésain du Service des vocations. Il succède au Père Franck Viel et demeure curé de la paroisse Saint Clément du Craonnais et aumônier des étudiants et du foyer Michel Guérin à Laval.