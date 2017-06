Nominations dans le diocèse de Séez

À compter du 1er juillet 2017, par décision de Mgr Jacques Habert, évêque de Séez :

Monsieur l’abbé Philippe Pottier est nommé vicaire général du diocèse de Séez, et vicaire épiscopal chargé du vicariat du Bocage constitué des pôles missionnaires du Pays de Flers, du Pays de Domfront et du Pays Fertois. Il demeure curé de la paroisse Bienheureux Marcel Callo et doyen du pôle missionnaire du Pays de Flers.

Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé René-François Charbonnel est nommé vicaire épiscopal chargé du vicariat Perche-Ouche constitué des pôles missionnaires du Perche Nord, du Perche Sud et du Pays d’Ouche. Il demeure curé de la paroisse Sainte Céronne au Perche et doyen du pôle missionnaire du Perche Nord.

Monsieur l’abbé Loïc Gicquel des Touches demeure vicaire épiscopal et est chargé du vicariat Centre constitué des pôles missionnaires du Pays de Sées, du Pays d’Alençon, du Pays d’Argentan et Pays d’Auge. Il conserve ses autres charges.

À compter du 1er septembre 2017, par décision de Mgr Jacques Habert, évêque de Séez :

Pôle missionnaire du Pays de Flers

Monsieur l’abbé Michel Renault est nommé modérateur (selon le canon 517 § 2) de la paroisse Notre-Dame du Houlme, avec le soutien des Frères missionnaires des campagnes. Il demeure curé de la paroisse Saint Vigor du Bocage Athisien et modérateur (selon le canon 517 § 2) de la paroisse Sainte Anne de la Varenne.

Monsieur l’abbé Christophe Peschet est chargé de la coordination de la pastorale des jeunes sur le pôle missionnaire du Pays de Flers.

Sœur Monique Blanchard, de la congrégation des Filles du Saint-Esprit, est nommée coordinatrice de l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame du Houlme.

Madame Valérie Saliou, membre de l’équipe du pôle missionnaire du Pays de Flers, est nommée coordinatrice du pôle missionnaire à tiers temps, tout en continuant sa formation théologique au Centre d’études théologiques de Caen.

Pôle missionnaire du Pays d’Argentan

Monsieur l’abbé Gilbert Delange quitte sa charge de coopérateur à la paroisse Bienheureuse Marguerite de Lorraine. Il résidera à Alençon (13 rue de la Sénatorerie) où il sera disponible pour des tâches pastorales au service du pôle missionnaire du Pays d’Alençon.

Monsieur l’abbé Pierre-Yves Émile quitte sa charge de curé de la paroisse Saint Gilles en Haute Sarthe. Il est nommé coopérateur à la paroisse Bienheureuse Marguerite de Lorraine et chargé de la coordination de la pastorale des jeunes du pôle missionnaire du Pays d’Argentan. Il demeure délégué diocésain de la pastorale des jeunes. Il résidera au presbytère d’Argentan.

Pôle missionnaire du Pays de Sées

Avec l’accord de Monseigneur Cyprien Mbuka, évêque de Boma (République démocratique du Congo), monsieur l’abbé Armand Nsasi, doctorant en théologie à Rome, est nommé au service du pôle missionnaire du Pays de Sées. Il conserve une mission d’études (rédaction de sa thèse). Il résidera au presbytère de la cathédrale.

Pôle missionnaire du Pays Fertois

Monsieur l’abbé Jean-Claude Poisson quitte sa charge de curé de la paroisse Sainte Anne du Perche. Il est nommé coopérateur à la paroisse Saint Jean-Baptiste en Pays Fertois. Il résidera au presbytère de La Ferté-Macé.

Pôle missionnaire du Perche Nord

Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé René-François Charbonnel est nommé, en tant que modérateur, curé in solidum (selon le canon 517 § 1) de la paroisse Sainte Anne du Perche. Il conserve ses autres fonctions.

Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé Hervé Lepetit est nommé curé in solidum (selon le canon 517 § 1) de la paroisse Sainte Anne du Perche. Il résidera au presbytère de Mortagne-au-Perche.

Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé Xavier Camus, diacre en vue du sacerdoce, est nommé au service de la paroisse Sainte Céronne au Perche. Il résidera au presbytère de Mortagne-au-Perche.