Nous sommes invités à une profonde mutation

De Mgr Le Saux, évêque du Mans :

En ce début d’année pastorale, nous sommes tous éprouvés, troublés par les scandales de la pédophilie dans l’Eglise. C’est toute la communauté ecclésiale qui en est profondément blessée. Je vous invite à lire attentivement la lettre du Pape François adressée à l’ensemble du peuple de Dieu. Nous sommes invités à prendre la mesure du drame et de la souffrance des victimes. Nous sommes invités à prier, à jeûner, à demander pardon, appelés à une profonde mutation et conversion qui nous concerne tous, appelés à installer dans nos communautés un dynamique pour que jamais plus de tels abus se produisent.

Je vous invite à renouveler votre choix de suivre le Christ avec détermination. Etre chrétien, vous le savez, c’est marcher avec le Christ à sa suite, lui qui donne sa vie dans l’humilité et l’amour jusqu’à la mort sur la croix, pour que par sa résurrection nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que le pardon soit accordé à ceux qui se reconnaissent pêcheurs et pour être victorieux du mal et de la mort. Tous, nous devons écouter le Seigneur qui dit : « Viens et suis-moi ».

Nous sommes en synode. Nous entrons dans la deuxième étape. Je confie à votre prière les trois assemblées synodales qui se préparent. Priez pour ceux qui sont appelés et qui ont accepté d’être membres de ces assemblées, pour que tous nous marchions ensemble, que nous nous convertissions ensemble et que nous soyons véritablement dociles à l’Esprit-Saint.