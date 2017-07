Un nouveau site de la CEF pour la liturgie

liturgie.catholique.fr, le site de référence sur la liturgie, prend un nouveau visage. Destiné en premier lieu aux acteurs en liturgie, il propose des ressources nécessaires à leur formation et information. Le père Bruno Mary, directeur du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS), explique :

« Ce nouveau site prend la relève de la revue Célébrer et du site www.liturgiecatholique.fr mis en ligne en 2008. Il présente les rituels comme autant d’itinéraires pour entrer dans l’intelligence de la liturgie et par elle, dans l’intelligence de la foi ». « En cohérence avec la mission de notre service, la finalité du site est de servir la beauté de la liturgie, prière de l’Église par excellence, et d’œuvrer à ce qu’elle soit perçue comme une école de vie spirituelle ».

Articulé autour de six rubriques, le site propose des articles en écho à l’actualité liturgique et présente chacun des temps liturgiques. Il invite à entrer dans l’intelligence des sacrements en suivant leur déroulement qu’enrichissent un grand nombre de visuels. Il met à disposition des lecteurs le calendrier liturgique et un lexique riche de plus de 450 définitions. Il présente les ouvrages publiés par le SNPLS et les sessions et évènements organisés par le service.

Ce site est édité par le Service national de pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France, sous la responsabilité de la Commission épiscopale de liturgie. Tous les départements de ce service – pastorale liturgique et sacramentelle, art sacré, musique liturgique, servants d’autel et fleurir en liturgie – collaborent à son animation éditoriale.

On y trouve le Motu Proprio Summorum Pontificum… et c’est à peu près tout ce qu’il y a sur la forme extraordinaire. Quelques textes sur le chant grégorien viennent combler un silence épiscopal sur ce sujet. Le silence, d’ailleurs, est inconnu dans la base de recherche du sit. En revanche on y trouve les “acteurs” de la célébration…