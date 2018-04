Nouveau site de l’antenne “Culture et Foi ” du diocèse de Séez

Le jour de Pâques a été lancé le site de l’antenne “Culture et Foi ” du diocèse de Séez . Mgr Habert explique :

Le 8 décembre 1975, le pape Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, écrivait : “La rupture entre Évangile et culture est sans doute le drame de notre époque”. Plus de 40 ans après, ces paroles du pape se révèlent vraiment prophétiques. La mission confiée à l’antenne culture et foi du diocèse de Séez est de nous aider à réduire cette fracture.

Dans notre diocèse, de nombreuses illustrations attestent combien la réception de l’Évangile fut source de magnifiques réalisations culturelles. Par ailleurs, toute démarche culturelle, même la plus profane, s’enracine dans un désir d’élever l’esprit de l’homme à une réalité transcendante. Notre département peut aussi en être le témoin.

C’est bien en terme de dialogue qu’il faut nous situer. Faisons en sorte, que la culture chrétienne entre en dialogue avec le monde contemporain. Et également que la culture contemporaine nous aide à comprendre les attentes de l’homme d’aujourd’hui.

Merci aux membres de l’antenne culture et foi d’aider chacun à découvrir ou approfondir toutes ces problématiques. Cette mission les envoie aux périphéries si chères à notre pape François. Bonne route, qu’elle soit riche en découvertes.

+ Jacques HABERT, évêque de Séez