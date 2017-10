Nouveau site internet pour le diocèse de Dijon

En chantier depuis cet été, le site du diocèse de Dijon a opéré sa mue. A l’aide d’un visuel imagé et épuré, il permet au(x) visiteurs(s), par une navigation intuitive, de trouver en quelques clics les informations recherchées. La barre de menu propose ainsi des actualités, un descriptif du diocèse et des paroisses, ainsi que d’autres onglets non moins importants.

Sous le menu, les quatre articles d’actualité les plus récents défilent et s’offrent à la lecture. Juste à droite, les événements à venir, avec un lien vers l’agenda diocésain.

Un peu plus bas, sous les galeries photos, le visiteur est invité à parcourir la carte du diocèse pour trouver doyennés et paroisses. Juste à côté, les réseaux sociaux ne sont pas en reste puisque le diocèse de Dijon, présent sur Facebook depuis plusieurs années, y publie des nouvelles quotidiennement.

Ailleurs, vous pouvez trouver un formulaire destiné aux dons, indispensable au bon fonctionnement de l’Eglise, ainsi que les différents documents catéchétiques utilisés dans le diocèse. Chaque paroisse dispose d’une page dédiée, avec toutes les informations utiles.

Enfin, vous pouvez trouver une demande de certificat de baptême, sans oublier une présentation des différents numéros de la revue diocésaine Eglise en Côte-d’Or.