Nouveau site pour le SRNM

Le SNRM est le Service National des Relations avec les Musulmans, qui dépend de la Conférence des évêques de France. Il vient de refaire son site internet.

Le 31 janvier, le SRNM a réuni plus de 70 délégués diocésains chargés des relations avec les musulmans à Lyon. Au menu, analyse des résultats de l’enquête nationale du SNRM sur l’engagement de l’Eglise catholique en France dans les relations avec les musulmans, réflexion sur le thème : « Dans un contexte de multiculturalisme, comment penser unité, complexité et identité ? »avec Mr Omero Marongiu-Perria, sociologue, et Mgr Jean-Marc Aveline, président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courant religieux, et travail en provinces et régions.

Ce fut l’occasion de partager les expériences d’une année de relations islamo-chrétiennes des uns et des autres, de mesurer l’évolution de ces dernières années de la présence musulmane en France, d’analyser les freins actuels pour « faire société ensemble » dans le respect de la croyance de chacun et un contexte international difficile…