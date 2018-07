Nouveaux doyennés dans le diocèse de Tours

A compter du 1er septembre et afin de faire face aux nouvelles donnes de la Mission, le diocèse de Tours modifie la répartition de ses doyennés. L’abbé Christophe Raimbault, vicaire général, explique :

“L’urbanisation a pour conséquence de nombreuses modifications de la répartition de la population et de ses flux (pour le travail, pour les différentes activités…). D’ailleurs, l’administration accompagne ces mouvements avec le développement des communautés de communes et la constitution de la métropole. Ces évolutions rapides de la population amènent notre diocèse à adapter l’organisation de ses doyennés pour une meilleure annonce de l’Évangile dans les lieux de vie de tous. C’est pourquoi Monseigneur Aubertin, ayant consulté le conseil presbytéral et le collège des consulteurs, promulguera la nouvelle répartition du diocèse en six doyennés à compter du 1er septembre 2018.