Ordination de 2 Français à la Communauté Saint-Jean

Le samedi 30 juin 2018 en la Basilique d’Ars, Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, procédera à l’ordination de 4 prêtres et 5 diacres. 3 prêtres seront ordonnés en d’autres lieux (Angleterre, Philippines et USA) dans les mois qui viennent.

Les frères ordonnés cette année sont de 9 nationalités différentes (2 Français, 1 Anglais, 2 Mexicains, 1 Américain, 2 Ivoiriens, 1 Guinéen, 1 Sénégalais, 1 Brésilien et 1 Philippin).

Pour les 12 futurs ordonnés, c’est l’aboutissement d’un parcours de formation d’au moins 8 à 9 années, qui ont été rythmées par les étapes du noviciat, de la profession simple puis de la profession définitive. Durant leur temps de formation, les frères ont passé deux ans de stage en prieuré apostolique, où ils ont pu faire l’apprentissage de la mission au sein d’un diocèse.

Les nouveaux prêtres et diacres exerceront leurs ministères dans l’un des 50 prieurés des Frères de Saint-Jean répartis sur les 5 continents et dont une vingtaine est située en France. Ces religieux mènent une vie en petites communautés dont le cœur est l’oraison silencieuse, la charité fraternelle et aussi une vie apostolique au service de l’Église. Ils seront aumôniers d’établissements scolaires ou dans le monde étudiant, curés de paroisse, professeurs de séminaires, au service de jeunes qui veulent se sortir de la drogue ou encore visiteurs de prison, etc.

Les Frères de Saint Jean comptent environ 500 frères, dont 280 prêtres et 110 frères en formation.