Une ordination dans le diocèse d’Annecy

Mgr Yves Boivineau ordonnera prêtre, frère Olivier Fleau, oblat de Saint-François de Sales, samedi 30 septembre à l’église Sainte-Bernadette d’Annecy.

Les Oblats de saint François de Sales ont vu le jour à Troyes, en 1874, avec l’Abbé Louis Brison. Emu par la condition difficile des jeunes ouvriers et ouvrières de l’époque, l’abbé fonda d’abord la Congrégation des Sœurs Oblates de Saint François de Sales. La première supérieure, Mère Léonie Aviat a été canonisée le 25 novembre 2001. L’occasion de fonder une Congrégation masculine se présenta un peu plus tard, et, en 1875, les premiers Oblats ouvrirent le collège de Saint Bernard à Troyes. Après la loi de séparation des Église et de l’Etat qui vit la dispersion des Oblats dans toute l’Europe, le retour sur le sol français fut tardif et resta modeste dans son développement.

Actuellement la Congrégation compte environ 800 religieux. Des fondations ont été ouvertes en Inde, au Bénin et en Colombie. En France, la Congrégation œuvre dans des paroisses, des aumôneries et deux établissements scolaires, dont celui de Saint-Michel à Annecy.