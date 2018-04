Où va le diocèse d’Angoulême (3) ?

Suite de notre série sur l’ancien diocèse de Mgr Dagens (relire la partie 1 ici et la partie 2 là).

L’arrière garde de Monseigneur Dagens surveille l’actuel évêque d’Angoulême, Monseigneur Gosselin. Des réunions en réunions, en parlottes et autres bla-bla, l’activité semble tendue dans le diocèse. Mais cela ne ressemble qu’à un feu de paille pour occuper tout le monde. D’ici 5 ans , la moitié des prêtres du diocèse d ‘Angouléme aura plus de 75 ans, sachant qu’il y a aujourd’hui une trentaine de prêtres actifs (âgés de moins de 75 ans). Pour masquer le désastre, on s’active dans tous les sens :

Catherine Joslet (ancienne secrétaire de Mgr Dagens), secrétaire actuelle de Mgr Gosselin. Elle est chargée de re-lire ( et d’interpréter) le Motu Proprio Summorum Pontificum et d’avertir l’évêque si toutefois l’abbé Texier fait des écarts en ce domaine! Ainsi, c’est elle qui a dit que la messe selon le Missel de 1962 ne pouvait pas être célébrée lors du Triduum Pascal.

(ancienne secrétaire de Mgr Dagens), secrétaire actuelle de Mgr Gosselin. Elle est chargée de re-lire ( et d’interpréter) le Motu Proprio Summorum Pontificum et d’avertir l’évêque si toutefois l’abbé fait des écarts en ce domaine! Ainsi, c’est elle qui a dit que la messe selon le Missel de 1962 ne pouvait pas être célébrée lors du Triduum Pascal. Isabelle du Portal : Responsable des Ressources Humaines à l’évêché d’Angoulême. Elle est aussi responsable de la communication visuelle et de l’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale. Bref, elle brasse de l’air et alourdit les finances d’un diocèse en déclin. Elle a organisé récemment une formation à l’Écoute, s’adressant plus particulièrement aux personnes engagées dans les équipes deuil. Cette formation aura lieu le mercredi 25 avril de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine.

: Responsable des Ressources Humaines à l’évêché d’Angoulême. Elle est aussi responsable de la communication visuelle et de l’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale. Bref, elle brasse de l’air et alourdit les finances d’un diocèse en déclin. Elle a organisé récemment une formation à l’Écoute, s’adressant plus particulièrement aux personnes engagées dans les équipes deuil. Cette formation aura lieu le mercredi 25 avril de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine. Isabelle Fournier: ancienne responsable de la Maison diocésaine. Actuellement de retour par moment à son poste car Thibault Mayaud s’étant décommandé en octobre 2017, c’est la pagaille. Enfin, vous pouvez pré-réserver la Maison diocésaine au moyen d’un outil google pour réserver les salles, les repas, les hébergements ou autre.

ancienne responsable de la Maison diocésaine. Actuellement de retour par moment à son poste car s’étant décommandé en octobre 2017, c’est la pagaille. Enfin, vous pouvez pré-réserver la Maison diocésaine au moyen d’un outil google pour réserver les salles, les repas, les hébergements ou autre. Laure Lamas : Coordonnatrice de la pastorale des jeunes. Cette personne a déclaré lors de la session du Conseil presbytéral du 21 novembre 2017: “Je ne suis pas d’accord avec ce Monsieur. Je ne suis pas là pour remplir les églises!” Elle répondait avec arrogance à l’appel adressé par Monsieur Hervé Catala aux prêtres rassemblés pour cette session du Conseil Presbytéral, devant la situation financière inquiétante du diocèse d’Angoulême. Monsieur Catala est chargé, à la demande de Mgr Gosselin, de l’équipe de pilotage pour retrouver l’équilibre financier. Il disait courageusement aux prêtres: ” Mais, remplissez les églises”. Madame Laure Lamas – si on résume- est employée pour vider les églises du diocèse d’Angoulême. Le conseiller pastoral de Madame Lamas est – le Père Benoît Lecomte, “vicaire épiscopal des jeunes”. Ce confrère ressemble aux allures et aux étonnants propos de cet étrange curé de St Merry (le Père Duigou – diocèse de Paris-) qui défraye la chronique.

: Coordonnatrice de la pastorale des jeunes. Cette personne a déclaré lors de la session du Conseil presbytéral du 21 novembre 2017: “Je ne suis pas d’accord avec ce Monsieur. Je ne suis pas là pour remplir les églises!” Elle répondait avec arrogance à l’appel adressé par Monsieur aux prêtres rassemblés pour cette session du Conseil Presbytéral, devant la situation financière inquiétante du diocèse d’Angoulême. Monsieur Catala est chargé, à la demande de Mgr Gosselin, de l’équipe de pilotage pour retrouver l’équilibre financier. Il disait courageusement aux prêtres: ” Mais, remplissez les églises”. Madame Laure Lamas – si on résume- est employée pour vider les églises du diocèse d’Angoulême. Le conseiller pastoral de Madame Lamas est – le Père Benoît Lecomte, “vicaire épiscopal des jeunes”. Ce confrère ressemble aux allures et aux étonnants propos de cet étrange curé de St Merry (le Père – diocèse de Paris-) qui défraye la chronique. Le Père Guy Rougerie : vicaire général. Concernant les orientations diocésaines, il sollicite les délégués de chaque doyenné, mais le Conseil épiscopal a décidé d’appeler d’autres personnes (selon quels critères ?) afin que tous les secteurs de la pastorale diocésaine soient représentés. Il promeut les pensées de Arnaud Join-Lambert , sur « La mission chrétienne en modernité liquide. Une pluralité nécessaire »… Tout un programme. Nous avions le magistère liquide, voici maintenant la modernité liquide.

: vicaire général. Concernant les orientations diocésaines, il sollicite les délégués de chaque doyenné, mais le Conseil épiscopal a décidé d’appeler d’autres personnes (selon quels critères ?) afin que tous les secteurs de la pastorale diocésaine soient représentés. Il promeut les pensées de , sur « La mission chrétienne en modernité liquide. Une pluralité nécessaire »… Tout un programme. Nous avions le magistère liquide, voici maintenant la modernité liquide. Le diacre permanent Jacques Bonnet : Délégué épiscopal pour le diaconat permanent. Délégué épiscopal pour les relations avec les musulmans. Responsable de “Lire la Bible en petit groupe” et de l'”école de la Foi”.

: Délégué épiscopal pour le diaconat permanent. Délégué épiscopal pour les relations avec les musulmans. Responsable de “Lire la Bible en petit groupe” et de l'”école de la Foi”. Denis Charbonnier : journaliste RCF

: journaliste RCF Christophe Grellier : Directeur de l’enseignement catholique

: Directeur de l’enseignement catholique Jacques et Françoise Dubois : Pastorale Familiale

: Pastorale Familiale Martine Brillet : aumônerie Maison d’arrêt. Vierge consacrée.

: aumônerie Maison d’arrêt. Vierge consacrée. Père Michel Manguy: curé du Centre ville d’Angoulême, vicaire épiscopal, directeur des pèlerinages.

Par ailleurs, le service de la pastorale liturgique et sacramentelle désire constituer une nouvelle équipe diocésaine. Actuellement n’existe qu’une équipe de « fleurir en liturgie »… Il est donc demandé aux prêtres d’appeler parmi les fidèles 1 ou 2 personnes qui semblent avoir de l’intérêt ou du goût pour la liturgie.